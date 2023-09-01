الأميرة عالية بنت الحسين: المرأة الأردنية مميزة.. ومصر بلدي الثاني

قال الأميرة عالية بنت الحسين، إن المرأة الأردنية مميزة وحققت إنجازات عديدة على مدار تاريخها، ومن ساعد على ذلك هي أن الدولة أعطت لها دورًا كبيرا، موضحة في الوقت ذاته أنها تحب زيارة مصر، كون والدها الملك الحسين بن طلال، من مواليد محافظة الإسكندرية، وكانت تحب زيارة مصر كثيرا، وتعتبرها بلدها الثاني.

أصبح هناك وعي كبير بين الشباب

وأضافت «بنت الحسين»، خلال حوارها على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر لها ذكريات خاصة لديها وهي بلدها الثاني، معربة عن سعادتها بدعوتها من قبل وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم لزيارة المحافظة، والاطلاع على آخر التطورات البيئية فيها، كونها تهتم كثيرا بالبيئة، موضحة أنه أصبح هناك وعي كبير بين الشباب.

وتابعت: مؤسسة الأميرة عالية تهتم بالأطفال المصابين بالتوحد، وهناك أيضا اهتمامات خاصة بالبيئة سواء في الأردن أو في دول أخرى.