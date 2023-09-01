عمرو عبدالجليل يلقي نظرة الوداع على جثمان شقيقه قبل تشييع جنازته

حرص الفنان عمرو عبد الجليل على إلقاء نظرة الوداع على شقيقه المستشار هشام عبد الجليل داخل شقة الأخير بمنطقة المعادي، وذلك قبل تشييع الجنازة من مسجد المدينة المنورة بالمنطقة نفسها.

جنازة شقيق عمرو عبد الجليل

وشكر عمرو عبد الجليل كل من حضر للمشاركة في تشييع جنازة شقيقه، المقرر أن يوارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة، وسوف يتلقى العزاء، اليوم الجمعة، من مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.

وكان عمرو عبدالجليل أعلن وفاة شقيقه المستشار هشام عبد الجليل عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا جمهوره ومتابعيه بالدعاء لأخيه بالرحمة والمغفرة.