سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة.. «اعرف وصل كام؟»

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 1-9-2023 في محلات الصاغة استقراراً ملحوظاً، وهو العيار الأكثر شيوعاً بين المواطنين داخل السوق المصرية، وفق آخر تحديث لأسعار الذهب، بعد الانخفاضات المتتالية للأسعار خلال الأيام الماضية.

وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، وهو كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم خلال التعاملات الصباحية 2537 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري المصنعية والضريبة، حيث إنه يُعتبر العيار الأكثر نقاءً ويدخل في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في التعاملات الصباحية 2220 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 1903 جنيهات للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم خلال التعاملات الصباحية 2326 جنيهاً للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1480 جنيهاً للشراء، وذلك دون احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية 17760 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري المصنعية والضريبة.