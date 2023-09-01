أعلنت الإدارة الطبية موعد الكشف الطبي في جامعة بني سويف للطلبة المستجدين للعام الدراسي 2023/2024، والجدول الزمني للكشف الطبي لكافة الكليات، إذ يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن تلك المواعيد، لإجراء الكشف الطبي والانتهاء من أوراق التقديم، حيث حددت الجامعة موعد مُعين لكل كلية وفق خريطة زمنية لكافة كليات الجامعة.

موعد الكشف الطبي في جامعة بني سويف للطب البشري

ومن المقرر أن يكون موعد الكشف الطبي في جامعة بني سويف للطلبة المستجدين للعام الدراسي 2023/2024 ابتداء من 3 حتى 7 سبتمبر لكليات الطب البشري، والبيطري، والأسنان، والصيدلة، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يكون موعد الكشف الطبي في جامعة بني سويف للطلبة المستجدين للعام الدراسي 2023/2024 لكليات العلوم، وعلوم الأرض، وعلوم الملاحة والفضاء، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والإعلام، والألسن، والاقتصاد والعلوم سياسية، في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر.

موعد الكشف الطبي في جامعة بني سويف لكليات التربية

ومن المقرر أن يكون موعد الكشف الطبي في جامعة بني سويف للطلبة المستجدين للعام الدراسي 2023/2024 لكليات التربية، ورياض أطفال، والفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر، بينما الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر لكليات التمريض، والسياحة والفنادق، والمعهد الفني للتمريض، والتكنولوجيا والتعليم، والزراعة، والخدمة الاجتماعية.

موعد الكشف الطبي في جامعة بني سويف للحقوق والتجارة

ومن المقرر أن يكون موعد الكشف الطبي في جامعة بني سويف للطلبة المستجدين للعام الدراسي 2023/2024 لكليات لكليات الحقوق والتجارة والآداب، في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، بينما الفترة بين 8 إلى 12 أكتوبر للطلاب المتغيبين عن الموعد المحدد للكشف الطبي.

وأشارت الجامعة إلى ضرورة قيام الطلاب المتقدمين للكشف الطبي، إبراز إثبات الشخصية الرقم القومي، واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية، قبل دخول القاعة المخصصة للكشف الطبي.