مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات جامعة أسيوط

أعلنت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور احمد المنشاوي رئيس الجامعة، مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023/ 2024.

تبدأ جامعة أسيوط يوم الأحد المقبل الموافق 10 سبتمبر وحتى يوم الأربعاء 11 أكتوبر في إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين علي الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة وذلك بمجمع صالات الامتحانات بالحرم الجامعي.

مواعيد الكشف الطبي بكليات جامعة أسيوط

- يوم 10-9 لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين بكلية الطب

- يوم 11-9 للطلاب الملتحقين بكليتي طب الأسنان والطب البيطرى

- يوم 12-9 للطلاب الملتحقين بكلية الصيدلة

- يوم 13-9 للطلاب الملتحقين بكلية الهندسة

- 14 - 9 للطلاب الملتحقين بكليتي الحاسبات والمعلومات، والفنون الجميلة

- يوم 17-9 للطلاب الملتحقين بكلية العلوم

- يوم 18-9 للطلاب الملتحقين بكلية رياض الأطفال

- يوما 19 و 20-9 للطلاب الملتحقين بكلية التجارة

- يوما 21و24-9 للطلاب الملتحقين بكلية الحقوق.

- يوم 25 -9 للطلاب الملتحقين بكلية التربية شعبة عامة

- ويوم 26 -9 للطلاب الملتحقين بكلية التربية باقي الشعب

- يوم 27-9 للطلاب الملتحقين بكلية التربية الرياضية

- يوما 1و2 -10 للطلاب الملتحقين بكلية الآداب

- يوم 3-10 للطلاب الملتحقين بكليتي؛ الزراعة، وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية

- يوم 4-10 للطلاب الملتحقين بكلية التمريض،

- يوم 5-10 للطلاب الملتحقين بكلية التربية النوعية

- يوم 8-10 للطلاب الملتحقين بكلية الخدمة الاجتماعية

- يوم 9-10 للطلاب الملتحقين بالمعهد الفني للتمريض ،

- يوما 10 و11-10 للتخلفات.

الأوراق المطلوبة

يجب أن يقوم الطالب بإحضار الاستمارة الخاصة به، والتي تتضمن( اسم الطالب – الكلية المرشح لها – موعد وتاريخ الكشف الطبي)؛ لكي يخضع الطالب للكشف الطبي، والمتضمن عيادات: (الرمد- القلب- الصدر- العظام- النطق والسمع- الجلدية – الأسنان- المخ والأعصاب- العيوب الخلقية الظاهرة).