موعد الكشف الطبي جامعة الزقازيق.. اعرف الكليات والخطوات

يبدأ موعد الكشف الطبي جامعة الزقازيق 2023، يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر ويستمر حتى يوم 12 أكتوبر القادم، وذكرت الجامعة أنه سيتم فتح باب التسجيل للكشف الطبي لحجز استمارة الكشف الطبي والبطاقة العلاجية للطلاب الجدد للعام الجامعي 2022-2023، من خلال المنصة الإلكترونية لجامعة الزقازيق بداية من الأحد المقبل.

موعد الكشف الطبي جامعة الزقازيق حسب الكليات

- من يوم 3 إلى 7 سبتمبر

طب بشري- طب أسنان - صيدلة هندسة - طب بيطري - حاسبات ومعلومات - علاج طبيعي

- من يوم 10 حتى 14 سبتمبر

علوم ذوي احتياجات خاصة - علوم - علوم أرض - اقتصاد وإحصاء - علوم ملاحة - ألسن - إعلام

من 17 إلى 21 سبتمبر

-تربية - رياض أطفال - فنون تطبيقية - تكنولوجيا العلوم الصحية

من يوم 24 إلى 28 سبتمبر

-معهد تمريض- تمريض- خدمة اجتماعية - سياحة وفنادق- تعليم صناعي.

من 24 إلى 28 سبتمبر

-معهد تمريض - تمريض - خدمة اجتماعية - سياحة وفنادق - تعليم صناعي

من يوم 1 إلى 5 أكتوبر

- أداب - حقوق - تجارة

من يوم 8 إلى 12 أكتوبر

- المتغيبون عن الكشف الطبي.

ملأ نموذج الكشف الطبي

وحسب بيان لجامعة الزقازيق، أنه عند التسجيل في الكشف الطبي، يملأ الطالب نموذج الكشف الطبي من الموقع الإلكتروني بجامعة الزقازيق بتاريخ الكشف وبرقم مسلسل، ويتم التسجيل في اليوم التالي مع الالتزام بوضع صورة شخصية للطالب أعلى يسار الاستمارة.

توقيع الكشف الطبي

وتابعت الجامعة أنه يتوجه الطالب للإدارة الطبية، مستشفى الطلبة، لإجراء الكشف الطبي في اليوم المحدد له بالنموذج المطبوع من الموقع الإلكتروني ومعه بطاقة الترشيح، ويتم تجمع الطلاب في المكان المحدد بالإدارة ودخولهم بنظام إلى مكان دفع الرسوم والتسجيل والكشف الطبي.

وأشارت الجامعة إلى أنه في حالة عدم الحضور في غير الموعد لن يتم الكشف على الطالب إلا في يوم التخلفات المحدد بالجدول.