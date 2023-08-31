موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة بنها.. رابط التسجيل

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها للعام الجامعي 2023-2024، حيث تنطلق أعمال الكشف والتسجيل الأحد المقبل 3 سبتمبر، ليبدأ الطلاب الجدد تسجيل بياناتهم وسداد رسوم الكشف ضمن إجراءات القبول بكليات الجامعة المختلفة.

تستعرض «الوطن» موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها للعام الأكاديمي 2023-2024 ورابط التسجيل بعد تسديد الرسوم المقرر.

رابط التسجيل الإلكتروني وموعد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها لـ«الوطن» أنه اعتبارا من الأحد المقبل تنطلق أعمال موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها على الطلاب المستجدين للعام الأكاديمي 2023-2024 اعتبارا من الأسبوع المقبل في 3 سبتمبر المقبل من خلال الرابط التالي من هنا.

استعدادات الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها

أوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة أن الاستعدادات جرت لاستقبال المقيدين بالفرق الأولى لإجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها التي تنطلق الأحد المقبل.

أضاف القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أنه يمكن للطلاب الجدد التسجيل في الكشف الطبي بجامعة بنها، وسداد الرسوم المقررة عن طريق فوري والتحصيل الإلكتروني للجامعة والتقدم للإدارة الطبية لإجراء الكشف حيث يتم حاليا الإعداد بجداول استقبال الطلاب من خلال تحديد أيام لكل كلية من كليات الجامعة.

15 عيادة طبية

أضاف «الجيزاوي»، أنه جرى إعداد 15 عيادة طبية على مستوى جامعة بنها لاستقبال المتقدمين في موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها، وتجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

تسهيلات للكشف

أوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أنه تقرر تشكيل لجان لتوفير كافة سبل الراحة خلال الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها، وتقديم كل التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تواجههم مع الالتزام بكافة الإجراءات والإرشادات الخاصة بالأمن والسلامة والمعايير الوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب.