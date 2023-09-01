روسيا تعلن دخول صواريخ سارمات «الشيطان 2» العابرة للقارات إلى الخدمة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، دخول صواريخ سارمات العابرة للقارات المسماه بـ«الشيطان 2» إلى الخدمة، وفق نبأ عاجل بثته قناة العربية.

دخول صواريخ «الشيطان 2» إلى الخدمة

وصرح رئيس وكالة الفضاء الروسية، يوري بوريسوف، بأن وضع نظام صواريخ سارمات العابرة للقارات في حالة تأهب

وفي يونيو الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيجري قريبا نشر الجيل الجديد من صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات المعروفة بـ بـ«الشيطان 2»، والقادرة على حمل 10 رؤوس نووية أو أكثر، بحيث تكون جاهزة للقيام بمهام قتالية.

صواريخ سارمات العابرة للقارات

الصاروخ الروسي الذي يصفه خبراء غربيون ومحللون بأنه الأقوى عالميًا، والملقب وفقًا لتقارير إعلامية «بالشيطان 2» حيث يعد صواريخ عابرة القارات وقادره على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ، ويهدف إلى استبدال الصواريخ الباليستية القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.