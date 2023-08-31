سفير بيلا روسيا بالقاهرة: نسعى لتشجيع السياحة العلاجية بمطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، سيرجي تيرتنتييف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح والمستشار محمد صباح المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة، وحمدي عبيد مدير عام الاستثمار والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة والمهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف والمهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

العلاقات المصرية البيلاروسية

ورحب محافظ مطروح بضيف المحافظة مؤكدا عمق العلاقات المصرية البيلاروسية والممتدة منذ 30 عاما والترحيب بمزيد من أوجه التعاون والعلاقات المتبادلة، كما جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الاقتصادي خاصة في المجال الزراعي والتبادل التجاري في المنتجات الزراعية وغيرها، والمجال السياحي وجذب الحركة السياحية لمطروح وسيوة خاصة مع ما تتمتع به من إمكانيات متنوعة ومقومات سياحية فريدة ومتميزة.

تطور صناعة النسيج والبتروكيماويات في بيلاروسيا

وأكد السفير تطور صناعة النسيج والآلياف الصناعية والبتروكيماويات في بيلاروسيا، وإمكانية التعاون في تشجيع رجال الأعمال والشركات البيلاروسية وجذب الاستثمارات لمصر، ومنها التعاون مع مطروح والاستفادة من الإمكانيات خاصة الزراعية وتوافر منتجات متميزة كالتين والزيتون وغيرها من المنتجات الصحراوية مع أهمية توافر كافة البيانات لتحقيق الاستفادة منها.

أول زيارة لمطروح

وأعرب سفير بيلاروسيا عن سعادته لتواجده بمطروح في زيارته الأولى للمحافظة، والاستعداد للتعاون وزيادة التبادل التجاري والصناعات الزراعية والتبادل في المنتجات، مع الجاهزية للمساعدة في مجال تصدير المنتجات والتعاون في الصناعات الزراعية، معربا عن الترحيب بدخول مصر إلى بريكس، حيث تمثل مصر باب إلى أفريقيا.

تشجيع السياحة البيلاروسية لمطروح

كما أكد سفير بيلاروسيا الاهتمام بالعمل على تشجيع السياحة البيلاروسية لمطروح، مع التنوع السياحي بها خاصة السياحة العلاجية، مشيرا إلى خبرة الجانب الروسي فى هذا المجال، كما جرى خلال اللقاء إمكانية تحقيق مزيد من التعاون مع مقترح توأمة بين محافظة مطروح وبرست البيلاروسية، وخلال اللقاء جرى عرض فيلم تعريفي عن المحافظة، وتسليمه درع المحافظة وتبادل الهدايا التذكارية.

زيارة المعالم السياحية بمطروح

ونظمت المحافظة جولة سياحية لسفير بيلاروسيا على هامش زيارته لمطروح يرافقه محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف زار خلالها لفيف من المعالم السياحية ومنها متحف كهف روميل ومزار حمام كليوباترا، ومتحف آثار مطروح.