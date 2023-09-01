أمريكا تحذر من استهداف روسيا لهواتف الجنود الأوكرانيين

قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها إن قراصنة عسكريين روس يستهدفون الأجهزة المحمولة للجنود الأوكرانيين لسرقة خططهم.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم، من أن قراصنة عسكريين روس استهدفوا الأجهزة المحمولة للجنود الأوكرانيين في محاولة لسرقة معلومات حساسة عن ساحة الأزمة.

قراصنة يستهدفون الأجهزة المحمولة للجنود الأوكرانيين

تؤكد النصيحة الجديدة الصادرة عن الولايات المتحدة وحلفائها من العيون الخمس - أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة - تقريرًا صادرًا عن جهاز الأمن الأوكراني SBU الذي وجد أن المتسللين الروس سعوا إلى اختراق أجهزة Android اللوحية التي استخدمها الجيش الأوكراني في تخطيط وتنفيذ المهام القتالية.

مخاطر دعم صادرات الحبوب الروسية في البحر الأسود

ومن جهة أخري، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن أي تفكير في دعم صادرات الحبوب الروسية في البحر الأسود دون استئناف الصادرات من الموانئ الأوكرانية من شأنه أن يعزز شعور موسكو بالإفلات من العقاب و يوجه ضربة قاسية للالتزامات الدولية والقانون الدولي، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي يجري فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات في موسكو حول شحنات الحبوب.

وقال لافروف، يوم الخميس، إن الاثنين ناقشا مبادرة موسكو لتنظيم شحنات الحبوب الروسية إلى تركيا بسعر مخفض لمعالجتها في المنشآت التركية، ثم شحنها إلى الدول الأكثر احتياجا في العالم.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية: «بعد الانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود، بدأ الاتحاد الروسي هجمات صاروخية ممنهجة ضد البنية التحتية للموانئ الأوكرانية ومرافق تخزين الحبوب»، متهمة روسيا بمحاولة عمدًا تقليل توافر الحبوب الأوكرانية في الأسواق العالمية. وزيادة أسعار المواد الغذائية لمصلحتهم الخاصة.