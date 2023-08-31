حزب المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي بوفد الكونجرس يعزز الفرص الاستثمارية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوفد الكونجرس الأمريكي يشكل فرصة جديدة لفتح المزيد من آفاق التعاون، وجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

استثمارات الشركات الأمريكية

وأشار إلى أن اللقاء يعزز فرص استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، ويعكس الدور الرائد والمتزن لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن اللقاءات الدولية تعكس مكانة مصر كركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي والمنطقة الإقليمية بالكامل، فضلاً عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة في المنطقة، كما يعكس الثقل السياسي للدولة المصرية، وأن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على إلقاء الضوء القضية الفلسطينية خاصة في المحافل الدولية، وهذا يؤكد موقف مصر الثابت من القضية.