أمين شباب حماة وطن: زيارة وفد الكونجرس الأمريكي للقاهرة تعكس دور مصر الكبير

أكد مصطفى جعفر سالمان، أمين شباب حزب حماة الوطن بالجيزة، أن زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي يضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى القاهرة، ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، دليل على الدور الإقليمي والدولي الكبير التي تلعبه مصر في المنطقة.

علاقة مصر بالخارج

وأوضح «سالمان»، في بيان، منذ قليل، أن الدولة المصرية شهدت تطوراً كبيرا في سياساتها الخارجية خلال السنوات الماضية، إذ أن مصر نجحت في إدارة شؤونها الخارجية في ظل أزمات عالمية عانت منها جميع دول العالم، على رأسها أزمة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار أمين شباب حزب حماة الوطن بالجيزة، إلى أن العلاقات المصرية – الأمريكية، استراتيجية ومهمة جدا، والولايات المتحدة الأمريكية حريصة على تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تعلم جيدا أن مصر هي المفتاح الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تصاعد الصراع في القارة الإفريقية

وأضاف «سالمان»، أن الرئيس الأمريكي جو بايدين يعلم جيدا دور مصر الكبير في إفريقيا، خاصة مع تصاعد الصراع في القارة الإفريقية مؤخرا سواء في السودان وعقد مصر مؤتمر دول الجوار، وأيضا الأحداث في النيجر والجابون.

ولفت مصطفى جعفر سالمان إلى أن الزيارة تؤكد الأهمية التي تحظى بها الدولة المصرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس جو بايدن، مشددا على أن واشنطن تعلم جيدا أن إفريقيا هي بؤرة الصراع العالمي ومصر لها أهمية كبيرة ودور مهم في القارة السمراء.