3 متحورات من كورونا تضرب 51 دولة.. ومخاطر جديدة تنتظر العالم

حذر العديد من العلماء وخبراء الصحة من تفشي الموجة الخطيرة لعدوى فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، نتيجة زيادة عدد الحالات المصابة بمتحورات أوميكرون الجديدة خلال فصل الصيف الذي يقترب من الانتهاء، بحسب ما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.

حملات جديدة لتطعيم الناس بلقاحات

ومع عودة الموظفين والعمال من إجازاتهم السنوية وبدء السنة الدراسية الجديدة، تستعد الحكومات ومنتجو اللقاحات لإطلاق حملات جديدة لتطعيم الناس بلقاحات المعززة بهدف مواجهة المتحورات الأكثر انتشارًا، يهدف ذلك إلى تعزيز المناعة لدى الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الصحية الخطيرة.

وأكد الخبراء أن فيروس كوفيد-19 لا يمكن علاجه كما يحدث مع الإنفلونزا الموسمية، وحذّرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن السلالة الفرعية الجديدة «BA.2.86» قد تكون أكثر قدرة على نشر العدوى بين الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بكوفيد-19 أو تلقوا التطعيم ضده، ونصحت بضرورة ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة للأفراد الأكثر ضعفًا.

ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن حالات إصابة بمتحورات فيروس كورونا الجديد BA.2.86 وEG.5.1 وFL.1.5، في 51 دولة حول العالم، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.

احتمالية زيادة عدد المصابين بمتحورات كورونا

وأكدت العالمة الفيروسية أنجيلا راسموسن، من جامعة ساسكاتشوان في كندا أن كل الرهانات ستنتهي إذا ظهرت سلالة جديدة تكون أكثر قابلية للانتقال من متحور أوميكرون، وهو المتحور السائد منذ ما يقرب من عامين.

وأكدت أنه سيتم رصد زيادة في عدد الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19، ولا يقتصر ذلك على فصل الشتاء فقط، حيث تكون الظروف مواتية جدًا لانتقال العدوى.

هل يزداد انتشار فيروس كورونا في الشتاء؟

في الشتاء الماضي، شهدت حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 ذروتها في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وخاصة عند اقتراب أعياد الميلاد، ثم تراجعت في فصلي الربيع والصيف.

ومع ذلك، يحذرون الخبراء من أنه من السابق لأوانه الاعتقاد بأن متحورت فيروس كوفيد-19 سيتبع نمط التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

وأشار أستاذ الأوبئة والأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، آدم كوتشارسكي، إلى أنه لاحظ وجود نمط مستقر بشكل مدهش في العام الماضي، ولكنه أكد أنه لا يمكن الاعتماد على استمرار هذا النمط.

ومن المعروف أن مع اقتراب فصل الشتاء، يزداد انتقال العدوى بفيروسات مثل كوفيد-19 نتيجة لاختلاط الناس داخل منازلهم، ومع ذلك، في المناطق ذات المناخ الدافئ مثل ولايات جنوب الولايات المتحدة، يمكن أن يرتفع انتشار العدوى أيضًا خلال فصل الصيف، حيث يلجأ الناس إلى البقاء داخل منازلهم لتجنب الحرارة الشديدة.

هل سيظهر متحور جديد من فيروس كورونا خطير؟

بينما يتحوّل اهتمام السياسيين نحو التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19، يظل العديد من العلماء يعتقدون أن هناك فرصة كبيرة لظهور متغير قوي بما يكفي لخداع المناعة الحالية للكثير من الناس.

وفي هذا السياق، أشار مدير معهد سكريبس للأبحاث في سان دييجو، إريك توبول، إلى أنه لا يزال غير واضح مدى قدرة انتقال السلالة المتحورة BA.2.86، وأنه لم يتم تحديد بعد ما إذا كانت الجرعات المعدلة من اللقاحات يمكن أن تكون فعالة ضد هذه السلالة المتحورة.

وقبل ظهور أحدث المتغيرات الفرعية مثل BA.2.86 وEG.5.1 وFL.1.5،و قام توبول بأخذ آراء 10 خبراء حول احتمالية حدوث حدث شبيه بأوميكرون، حيث يظهر متحور جديد يخضع فيه الفيروس لتطور سريع.

وذكر الخبراء إلى أن هناك متوسط من احتمالية وقوع هذا الحدث بحلول عام 2025 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%، وهناك خبراء قالوا أن النسبة ستكون 38%.

متى سيتم تقديم اللقاحات؟

ومن المتوقع أن يتم تقديم لقاحات كوفيد-19 لفئات كبار السن والأشخاص ذوي الضعف المناعي في العديد من البلدان خلال فصل الخريف، وقد اتبعت شركات تصنيع اللقاحات توصيات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتحديث الجرعات لتوفير الحماية المطلوبة ضد المتحورات الجديدة والذي تنتشر حاليا.

وستعتمد حملات التطعيم على استخدام جرعات التلقيح المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبي (RNA) من شركتي فايزر وموديرنا.