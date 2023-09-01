انطلاق فعاليات تدريب «النجم الساطع 2023» بمشاركة 34 دولة على أرض مصر

انطلقت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك «النجم الساطع 2023»، والذي تستمر فعالياته حتى 14 سبتمبر بميادين التدريب القتالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية، وعددًا من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة أكثر من 8 آلاف مقاتل من 19 دولة، فضلاً عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة لمشاركة عناصر من الشرطة المدنية، وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وخلال مراسم الافتتاح، ألقى اللواء أركان حرب أسامة نجا، رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للقوات المشاركة في التدريب، مشيرًا إلى أهمية تدريب «النجم الساطع»، والذي يُعد من أرقى التدريبات التي تشهدها المنطقة، كونه يمثل إضافة قوية للقوات المشاركة عن طريق التعرف لكل ما هو جديد في مجال التدريب العسكري، بالإضافة للإطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية.

من جانبه، أعرب العميد ماثيو ريد، مدير التدريب من الجانب الأمريكي، عن شكره للقوات المسلحة المصرية لاستضافة التدريب المصري الأمريكي المشترك «النجم الساطع 2023»، مشيرًا إلى أن التدريب يعمل على تعزيز القدرات المشتركة لحل المشكلات، ومواجهة التحديات وتوحيد المفاهيم العسكرية للقوات المسلحة للبلدان المشاركة، متمنيًا استمرار وتطوير التدريب خلال السنوات القادمة لتعزيز الروابط بين الدول المشاركة.

وتفقد قادة قوات الدول المشاركة في التدريب معرضًا للأسلحة والمعدات المشتركة في التدريب، معربين عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للدول المشاركة من كل الدول.

وقدمت الموسيقات العسكرية عددًا من العروض احتفالاً ببدء فعاليات التدريب.

وشهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية، استعدادًا لبدء فعاليات التدريب.

حضر المراسم عددًا من قادة القوات المسلحة المصرية، وعددًا من قادة القوات المشاركة في التدريب، وعددًا من الإعلاميين.