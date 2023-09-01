نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023.. اعرف موعد إعلانها

يحرص العديد من الطلاب على معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 وموعد إعلانها رسميا، وكذلك الرابط الذي يمكنهم من الوصول إلى النتيجة، وتعتبر تلك النتيجة فارقة في حياة الطالب، فمن شأنها تحديد إن كان سيبدأ مرحلة التعليم الجامعي هذا العام، أم في العام المقبل.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

ويسعى الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للشعبتين العلمية والأدبية إلى معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، للبدء في تسجيل رغباتهم للالتحاق في الكليات المختلفة.

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

ومن المقرر إعلان موعد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، بعد انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات قبل يوم 15 سبتمبر الجاري، حيث بدأ العمل على التصحيح يوم 29 أغسطس الماضي، وذلك وفقا لما أعلنه الأزهر الشريف.

وعقب اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 رسميا وظهورها، يمكن للطلاب الحصول عليها عبر بوابة الأزهر الالكترونية، وللدخول على البوابة، حيث يضغط الطالب هنـــــا للحصول على نتيجته.