متى يحصل الموظف على 30 يوما إجازة سنويا بدلا من 21؟

ينتظر الموظفون والعاملون في القطاعات المختلفة، الحصول على إجازات في المناسبات المختلفة، ونظم قانون العمل ذلك، وكشف عن عدد أيام الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها، وفق القانون رقم 12 لسنة 2003، كما نص القانون على مدة الإجازة السنوية وحالات زيادتها أو نقصها عن الـ21 يوما، وهو ما نعرضه في السطور التالية:

إجازات العاملين

وتختلف إجازات العاملين السنوية، وفق الحالة، بحسب ما نص القانون وتأتي كما يلي:

مدة الإجازة السنوية تبلغ نحو 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة.

تزيد مدة الإجازة إلى ثلاثين يوما في عدة حالات، هي:

1- أن يكون الفرد أمضى على تعيينه في الخدمة عشر سنوات أو أكثر.

2- لمن تجاوز سن الخمسين عام.

وتزاد مدة الإجازة السنوية، 7 أيام فوق المدة المقررة وفق القانون، للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، علما بأنه لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

يحق لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية

ونص القانون أيضا على أنه يحق لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل.

وذكر القانون أنه في كل الظروف والأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوما، منها 6 أيام متصلة على الأقل، كما نص القانون على ضرورة التزام صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، وفي حال ترك العامل لعمله قبل استنفاد رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.