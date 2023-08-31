هل يجوز تشغيل الأطفال وفق قانون العمل الجديد؟.. خبير قانوني يجيب

لا يزال قانون العمل الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب حديث الساعة بين المواطنين في الوسط العمالي، كونه ينظم العلاقة بين العامل وجهة العمل التابع لها، ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما تجاه الأخر، ولكن تساءل البعض من أصحاب الشركات والمحلات التجارية عن موقف الأطفال من العمل بالقانون الجديد.. وهل أجاز القانون عمل الأطفال أم لا؟ .

قانون العمل الجديد

وحول موقف الأطفال من العمل وفقا للقانون الجديد، قال علي محمود الشطور الخبير القانوني، إنّ القانون وضع عدة شروط وضوابط لعمل الأطفال بالقطاع الخاص، وذلك بعد أن منحهم فرصتهم في العمل.

وأوضح الشطور في تصريات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 57 من القانون الجديد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

وتابع كما نصت المادة 58 على أن «يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم».

تشغيل الأطفال

وشدد المحامي على أنّ القانون ألزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة، منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وأشار إلى أنّ المادة 59 تناولت الظروف التي يتم فيها تشغيل الطفل، ونصت على «أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة»، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

ساعات عمل الأطفال

واختتم الخبير القانوني حديثه قائلا، «حظرت المادة 60 تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميا، ونصت على أن (يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية)».

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا..