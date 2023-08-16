النائبة سولاف درويش: إصدار قانون العمل الجديد أحد مخرجات الحوار الوطني

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مخرجات الحوار الوطني هي الإطار الداعم لبناء الجمهورية الجديدة، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بضرورة النقاش والتحاور حول قضايا المجتمع للوصول إلى خارطة طريق تساعد في بناء الدولة.

الجلسات التخصصية للحوار الوطني

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بقضايا العمال، لذلك شهددت الجلسات التخصصية للحوار الوطني بشأن ملفات العمل العديد من الأفكار الداعمة للأيدي العاملة، من بينها تفعيل صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

وأوضحت أن هناك توافق على عدد من المخرجات التي تخص ملف العمل، وعلى رأسها إصدار قانون العمل الجديد لما ينظمه من حقوق مشتركة للعمال وأصحاب العمل، ما يحقق التنمية المطلوبة، فضلا عن ضرورة الالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

توصيات تشريعية وتنفيذية لمخرجات الحوار الوطني

وقالت: «نأمل أن يجرى صياغات مخرجات الحوار الوطني في توصيات تشريعية وتنفيذية لدعم العمال في مصر، وكذلك سرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل بهدف تشجيع الشباب على اختيار وظائف المستقبل» .