شروط عمل الأطفال في قانون العمل الجديد.. 6 ساعات يوميا والراحة إجبارية

مسألة عمالة الأطفال من أكثر الأمور التي دائما تثير الكثير من الجدل، وكان تنظيم عمل الأطفال من أكثر الأمور التي ركز عليها مشروع قانون العمل الجديد، حيث أوضح القانون في عدد من مواده، الشروط التي يجب توافرها في عمل الأطفال بشكل عام.

قانون العمل الجديد.. العمل 6 ساعات يوميا

وجاء في المادة 60 من مشروع قانون العمل الجديد أنه: «يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية».

أمور يجب مراعاتها من صاحب العمل

قالت المادة 61 من مشروع قانون العمل الجديد، إنه: «على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

أولا: تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

ثانيا: تحرير كشف موضحا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

ثالثا: إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

وقد حدد مشروع قانون العمل الجديد عمر الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عاما، كما أكد على أنه يحظر تمام تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الـ 15 عاما، في حين يجوز فقط تدريبهم في حال بلغ سنهم 14 عاما، على أن يكون ذلك بالشكل الذي لا يعوق تعليمهم.