خبير عقاري: مهرجان العلمين ينعش السياحة في مصر.. والمدينة مكانتها مميزة

نجحت مدينة العلمين الجديدة في جذب الكثير من أنظار العالم إليها، وذلك على خلفية المهرجانات الضخمة التي شهدتها المدينة، وبفضل المنظمين القائمين على العمل هناك، غير أن جمال المدينة وطابعها الخاص جعل منها محط أنظار واهتمام الكثير من المستثمرين.

تمتلك المدينة الجديدة طابعا عقاريا مميزا للغاية، وكذلك جودة الوحدات السكنية التي يجرى إنشاؤها لتتناسب مع دخول كل الطبقات الاجتماعية المختلفة، بجانب الكثير من الخدمات والمرافق الموجودة فيها.

«كليلة»: الاهتمام بالمدينة سيزيد الدخل ويساعدها في الاستمرار

وقال الدكتور باسم كليلة، الخبير العقاري، إن مهرجان «العالم العلمين» والمقام في مدينة العلمين الجديدة به الكثير من وسائل الترفيه وعوامل الجذب القوية والتي وضعت المدينة في مكانة متميزة وأفضل مما كانت عليه من قبل: «الاهتمام بالمدينة سيزيد الدخل ويساعدها في الاستمرار».

وأضاف «كليلة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن كافة الأحداث التي جرى تنظيمها في المدينة الجديدة خلال فترة الصيف كانت عوامل جذب قوية للمدينة، وبسببها اتجهت أنظار الكثير من المستثمرين ممن يبحثون عن فرصا في المدينة الواعدة ذات المشروعات التنموية الضخمة.

كليلة: المدينة تتميز بالجمال

وأوضح الخبير العقاري، أن المدينة الجديدة هي إحدى أجمل مدن الجيل الرابع والتي تتميز بموقعها الرائع ومناظرها الخلابة، حيث أنها تقع على شواطئ تميزت بالجمال والمساحات الشاسعة: «ممكن نطلع منها حجات كتير، والمدينة محتاجه شركات وخدمات أكبر لتنتعش».

وأشار إلى أن المدينة بها مطار العلمين وبالقرب منه مطار برج العرب، وهو ما يساعد في أن تعمل المدينة طيلة العام وليست في فترة المواسم وحدها، لافتا إلى أن المدينة ستكون إحدى المدن المركزية الخاصة بسياحة المعارض في شمال أفريقيا كلها، مع وضع جدول بالمعارض الدولية التي ستقام على أراضيها طيلة العام.

وتابع: «المدينة نقدر نطلع منها الكثير، والمنطقة هناك لا تزال بكر، وممكن تبقي مصدر دخل قومي كبير».