إكسترا لايف: 50 يوما ناجحا من الفعاليات والاحتفالات في العلمين الجديدة

استعرض تقرير على شاشة «إكسترا لايف»، النجاح الكبير والزخم غير المسبوق على كافة المستويات الذي حظيت به الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط.

مهرجان العلمين الجديدة.. العالم علمين

وأشار التقرير، إلى أن المهرجان الذي انطلقت فعالياته في الـ13 من يوليو الماضي تحت عنوان «العالم علمين»، ليضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية إلى جانب المعارض والعروض الترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية ترفيهية وسياحية متكاملة بإحدى مدن الجيل الرابع.

وتابع التقرير مستعرضاً ما شهده المهرجان من مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بالفعاليات الرياضية، بجانب الحفلات الغنائية التاريخية لأبرز فناني مصر والعالم العربي بل والعالم أجمع، والتي لاقت رواجا وحضورا جماهيريا كبيرا كما توالت الإشادات بحسن التنظيم والترتيب لمسابقاته.

مسرح الشارع والفعاليات الفنية الثقافية

وأشار أيضاً، إلى مسرح الشارع بكورنيش العلمين الجديدة ليقدم وجبة فنية للجمهور يوميا والذي تواجد لمشاهدة الفعاليات المختلفة مشيداً بالفن المقدم على المسرح مستمتعا بالعروض للفرق التراثية والغنائية والموسيقية

وتابع: «نجح مهرجان العلمين الجديدة في استضافة حدث ثقافي بارز، وهو مهرجان الدراما في دورته الثانية والتي تعد «استثنائية» للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاماً على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم لموسم 2023».