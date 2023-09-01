طارق الشناوي: مهرجان العلمين ساهم في تنشيط السياحة بسبب تنوع فعالياته

أثنى الناقد الفني طارق الشناوي على مهرجان العلمين في دورته الأولى، كونه لم يقتصر على الحفلات الغنائية فحسب، وإنما تضمن أنشطة متنوعة منذ انطلاقه يوم 13 يوليو الماضي.

وقال «الشناوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن النجوم الذين تم استقطابهم لإحياء حفلات على أرض العلمين كانوا أسماءً كبيرة في عالم الغناء سواء من داخل مصر أو خارجها، مضيفاً أن اختيار مدينة العلمين لاحتضان المهرجان كان قراراً صائباً بخاصة وأنها مدينة ساحرة بكل مناظرها الطبيعية الخلابة، بحسب وصفه.

طارق الشناوي: فعاليات مهرجان العلمين اتسمت بالثراء

وأوضح الناقد الفني أن مهرجان العلمين، ساهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية للمدينة، لا سيما مع وجود أنشطة متنوعة سواء فنية أو رياضية، حيث أن هذا الثراء يُسهم في استقطاب السياح لزيارة المدينة.

أبرز الحفلات الغنائية في مهرجان العلمين

وشهد مهرجان العلمين تنظيم عدد من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، أبرزهم محمد منير وتامر حسني وإليسا ونانسي عجرم وأحمد سعد وراغب علامة ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم وحكيم وآخرين.