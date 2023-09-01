محمد منير لـ«الوطن» بعد نجاح مهرجان العلمين: شكرا للشركة المتحدة

ثمّن الكينج محمد منير جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نجاح مهرجان العلمين بدورته الأولى، والذي شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى وجود أنشطة ترفيهية وفعاليات رياضية.

وقال منير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه فخور بوجود مدينة مبهرة كالعلمين الجديدة على أرض مصر، معتبراً حفله الغنائي الذي أحياه بمدينة العلمين الجديدة من أحلى حفلاته أخيراً، بخاصة وأنه لمس تفاعل الجمهور الذي جاء من مختلف الفئات والأعمار لمكان الحفل قبل ساعات من إقامته.

محمد منير: بتنفس جمهوري وأعيش لأجله

«أنا بتنفس جمهوري وبعيش علشانه».. هكذا عبر محمد منير عن حبه وعشقه لجمهوره الذي نظم رحلات بطريقة «الترحال» من محافظات مختلفة كالإسكندرية وأسوان وغيرهما من أجل حضور الحفل والاستماع لأغنياته.

أغنية «أكيد» تجمع الكينج بـ حميد الشاعري في العلمين

وشهد حفل الكينج محمد منير تقديم الفنان حميد الشاعري للوصلة الأولى من الحفل، كما قدما معاً أغنية «أكيد» التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.