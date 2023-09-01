انتشال جثة غريق من ترعة الخشاب في الجيزة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة لشخص مجهول غرق في ترعة الخشاب بالصف في الجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتشال جثة غري من ترعة الخشاب

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من النقيب أحمد عز أبو خطوة، معاون مباحث قسم الصف يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود غريق بترعة الخشاب أسفل الدائري الإقليمي بدائرة القسم.

على الفور انتقل النقيب أحمد عز أبو خطوه معاون المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، ونقله لمستشفى الصف، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.