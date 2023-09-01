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علا غانم لـ«الوطن»: مهرجان العلمين رائعا.. وفخورة بما يحدث في مصر

كتب:

أحمد عبد الرحمن
03:53 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
علا غانم

علا غانم

أعربت الفنانة علا غانم، عن سعادتها البالغة، بمهرجان العالم علمين، مؤكدة على فخرها كونه أقيم على أرض مصرية، حيث شهد تطورا كبيرا في التنظيم والتنوع، قائلة: «فخورة أني مصرية.

علا غانم: فخورة بوجود مهرجان العلمين في مصر

وقالت علا غانم لـ«الوطن» إنها غابت عن مصر لمدة كبيرة وصلت لـ7 سنوات، وتفاجئت بمدينة العلمين الجديدة، التي شهدت تطورا كبيرا على المستوى الفني والمعماري، شهدت تنظيم جيد بمهرجان العلمين الجديدة، جعلها تفتخر كونها مصرية: «مهرجان العلمين رائع وفخورة بما يحدث في مصر».

نجاح علا غانم في فيلم حريم كريم 

وفى سياق آخر، تحقق علا غانم، نجاحا كبيرا في الوقت الحالي، بفيلمها الجديد «حريم كريم»، الذي طرح خلال اليومين الماضيين، بجميع دور العرض في مصر.

فيلم «أولاد حريم كريم»، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم أولاد حريم كريم عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم، الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة إنتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

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بقلم أحمد عبد الرحمن