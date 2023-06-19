بعد غياب 4 سنوات.. علا غانم تعود للسينما في الجزء الثاني من «حريم كريم»: أنا محظوظة

تواصل الفنانة علا غانم تصوير الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»، الذي جاء تحت اسم «أولاد حريم كريم»، خلال الأيام الجارية، وذلك تمهيدًا لعرضه بموسم الصيف الجاري.

وقالت علا غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّها تعتبر نفسها محظوظة لكون عودتها للتمثيل مرة أخرة من خلال الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، لأن العمل مكتوب بشكل جيد، وعودة العمل بعد 18 عاما، يشكل بريقا خاصا.

أبطال الجزء الثاني من حريم كريم

فيلم «أولاد حريم كريم» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مصطفي قمر، وداليا البحيري، وعلا غانم، بسمة، وبشرى، وتيام مصطفى قمر، وعمرو عبدالجليل، وهنا داود، ورنا رئيس، وغيرهم من إخراج على إدريس.

أحداث الجزء الأول من فيلم حريم كريم

وكان فيلم حريم كريم حقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه منذ 18 عاما، إذ كانت تدور أحداثه حول زوجين يتمّ الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق ااتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

آخر عمل فني لعلا غانم

يُذكر أنَّ آخر عمل فني لعلا غانم كان فيلم «خط الموت» عام 2019، وكانت تدور أحداثه حول السؤال الأهم الدائر في عقلية المواطن المصري والعربي في السنوات الأخيرة بعد 2011، وهو «ماذا يحدث في مصر والشرق الأوسط» والصراع الدائم والمستمر من المنظمات الماسونية العالمية والدول الداعمة للإرهاب؛ للسيطرة علي مصر والدول العربية.