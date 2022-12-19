علا غانم ومحمد النقلي في بروفات مسلسل توحة (صور)

يواصل المخرج محمد النقلي، بروفات الاستعداد لمسلسل توحة، الذي يشهد عودة علا غانم للدراما بعد غياب خمس سنوات عن الشاشة الصغيرة.

أبطال مسلسل توحة

مسلسل توحة بطولة علا غانم، دينا فؤاد، ميمي جمال، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، انتصار، دنيا المصري، أحمد صيام، عابد عناني، ريم أحمد، مي القاضي، جيهان أنور، تغريد فهمي، حسام فارس، لبنى عزت، ديكور وائل عبد الله، مدير تصوير شريف هلال، منتج منفذ عاصم المنياوي، إنتاج الشمس ميديا برودكشن، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وكشف المخرج محمد النقلي، عن قصة المسلسل التي تدور حول مفهوم قوة الإرادة التي تدفعك نحو تحقيق ما قررت بلوغه وتصر على تنفيذه سواء في مجال دراستك في حياتك العاطفية أو في مجال عملك، فتقابل «توحة» صعوبات في الحياة مادية ومعنوية، من القريب والغريب لكن عليها تذليل تلك العقبات وتخطيها، فمن يدري ما سيكتب لها في النهاية.

وأضاف النقلي، أنه حاليا في إطار الاستعداد لبدء التصوير بمجرد الانتهاء من بناء ديكورات الحارة ومعاينة أماكن التصوير الخارجي، وينطلق تصوير المسلسل نهاية ديسمبر الجاري.

علا غانم تعرب عن سعادتها بالتعاون مع محمد النقلي

وأعربت الفنانة علا غانم، عن سعادتها بالتعاون مرة أخرى مع المخرج محمد النقلي في مسلسل وصفته بأنه ثقيل فنيًا، تلعب به دور «توحة» فتاة فقيرة وهي أكبر أخواتها، تكافح وتسعى لإيجاد مصادر مختلفة للرزق، جدعة جدًا بلغة أهل البلد مع أسرتها لكنها تتعرض لصعوبات في بداية الطريق ورغم ذلك يمكن أن تتبدل الأحوال بعد الانكسار لتقف من جديد ويتحقق الحلم.

وأشارت إلى أنها اعتذرت عن العديد من الأعمال التي عرضت عليها هذا العام من أجل المشاركة مع المخرج محمد النقلي بعد غياب سنوات منذ أخر لقاء جمعهما سويا في مسلسل السبع بنات.