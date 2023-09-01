عضو «مسار إجباري» لـ«الوطن»: أشكر الشركة المتحدة على تنظيم مهرجان العلمين

أعرب الفنان هاني الدقاق، عضو فرقة مسار إجباري، عن سعادته البالغة، بسبب نجاح حفلتهم، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، فى مدينة العلمين الجديدة، إذ رفعت شعار «كامل العدد»، وشهدت تفاعلا من الجمهور طوال الحفلة، التي استمرت لأكثر من ساعة متواصلة.

الدقاق يعبر عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين

قال هانى الدقاق في تصريحات لـ«الوطن»، إنه فخور بمشاركتهم فى مهرجان العلمين الجديدة، بحفلة غنائية، وإنه يشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم الرائع للمهرجان، موضحا: «مهرجان العلمين قوي ويوجد فيه فنانون كبار للغاية، وقدموا من خلاله حفلات كبيرة ناجحة، والحمد لله على نجاح حفلتنا وتمكننا من إسعاد الجمهور».

هاني الدقاق: مدينة العلمين أصبحت جذابة للسياح

أشاد هانى الدقاق بمدينة العلمين الجديدة، قائلا: «المنطقة تغيرت تماما، وأصبحت جذابة للسياحة، وأدعو الجمهور من جميع أنحاء العالم لزيارتها، لأنهم سيقضون وقتا جميلا، ومرة تانية شكرا لأكبر مهرجان دولي سياحي، وشكرا لجمهورنا لحضورهم الحفلة، وتفاعلهم معانا»، والحقيقة أن هذه الحفلة كانت من أحلى حفلاتنا مؤخرا.