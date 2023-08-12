هاني الدقاق لـ«الوطن» بعد حفل «مسار إجباري»: أشكر المتحدة على التنظيم الرائع لمهرجان العلمين

أحيت فرقة «مسار إجباري» حفلا غنائيا كبيرا بمدينة العلمين، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم عصام السقا، أحمد فهيم، وغيرهم.

وقال هاني الدقاق، عضو فرقة «مسار إجباري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنهم سعداء للغاية لإحيائهم حفل غنائي بمهرجان العلمين، وأنه يشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على التنظيم الرائع للمهرجان.

تفاصيل حفل مسار إجباري بمهرجان العلمين

وصعد فريق مسار إجباري للحفل على نغمات أغنيته الشهيرة «نص الحاجات»، التي لاقت تصفيقا حارا من الجمهور، التي أعقبها بكلمة قال فيها «الناس اللي وراء سامعين الصوت كويس ولا لا، ومبسوطين إنكم معانا ، ومبسوطين إن إحنا معاكم النهاردة».

وأكمل الفريق وصلته الغنائية بتقديم أغنية «افتكرت، ومطلوب حبيب، وأوقات»، التي قال عنها قائد الفريق هاني الدقاق «بتفكرني بأيام العجمي»، وطلب الدقاق من جمهور حفله التفاعل معه على أغنية «أنا هويت»، التي قدمها من تراث الموسيقار سيد درويش وأعقبها بتقديم أغنية «شيزوفرينيا»، واختتمت فرقة «مسار إجباري» الحفل بتقديم جزء من الليلة الكبيرة للموسيقار سيد مكاوي، التي تفاعل معها الجمهور بقوة.