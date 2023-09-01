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أسعار مستلزمات المدارس في سوق الفجالة.. كشاكيل وأقلام

كتب:

رحاب عبدالراضي
07:00 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
أسعار مستلزمات المدارس في الفجالة

أسعار مستلزمات المدارس في الفجالة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بداية العام الدراسي الجديد في نهاية سبتمبر الجاري، وهو ما يصاحبه استعدادات من قبل أولياء الأمور بشراء مستلزمات المدارس لأبنائهم في الصفوف المختلفة، ويحرص الكثيرون من أولياء الأمور على شراء مستلزمات المدارس من سوق الفجالة الشهير.

أسعار مستلزمات المدارس في الفجالة

وفي السطور التالية، نعرض أسعار مستلزمات المدارس في سوق الفجالة، وفق جولة أجرتها «الوطن» في السوق الشهير بمنطقة حي الأزبكية.

- يصل متوسط سعر دستة الكراسة، من 20 إلى 60 جنيها.

- يصل سعر دستة الكشكول بمنطقة الفجالة إلى 55 و65 جنيها.

- دستة قلم رصاص 12 قلما، يتراوح سعرها من 15 جنيها حتى 65 جنيها.

- دستة قلم جاف يتراوح سعرها من 25 و30 جنيها، وتصل إلى أعلى من ذلك وفق الخامة.

- أنواع جديدة من القلم الرصاص من 20 لـ25 جنيها، بأشكال مختلفة.

- سعر الـ«لانش بوكس» من 20 جنيها حتى 160 جنيها.

- المقلمة من 9 جنيهات حتى 150 جنيها.

- الشنط ذات جودة مقبولة يصل سعرها إلى نحو 200 جنيه، ويوجد شنط بـ100جنيه فقط.

أسعار مستلزمات المدارس في أهلا رمضان

كما شهدت أسعار المستلزمات الدراسية في معرض أهلا مدارس 2023 في المحافظات المختلفة تحت إشراف وزارة التموين، تخفيضات كبيرة في الأسعار تبدأ من 20% حتى 35% إلى 50%.

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بقلم رحاب عبدالراضي