كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023.. «سدد بالمنافذ وأنت في مكانك»

كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023، واحد من الأمور الهامة التي يبحث عنها أولياء الأمور بالتزامن مع العام الدراسي الجديد لسداد المصروفات الدراسية لتسهيل الأمر على أولياء الأمور بدلا من الذهاب للأنية التعليمية وذلك في إطار اتجاه الدولة للرقمنة.

كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نقدم في التقرير التالي كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023، على هذا النحو:

ويمكن للطلاب دفع المصروفات من خلال كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023، فضلا عن طرق أخرى بحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق والتي يحق لأولياء الأمور دفعها بطريقتين الأولى بشكل كامل، والثانية بنظام الأقساط تدفع في مواعيد منتظمة والتي جاءت كالتالي:

كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023.. المنافذ

- ويمكن دفع المصروفات الدراسية بشكل كامل، من خلال كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023 بالمنافذ على الكود 666.

- لدفع المصروفات الدراسية بشكل أقساط من خلال منافذ فوري كود 66609.

ويتضمَّن كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023، البيانات الشخصية للطالب، والتي تتضمن الاسم الرباعي، محل إقامة الطالب، والمرحلة التعليمية، واسم المدرسة، وتنصح الوزارة ولي الأمر والطالب بالاحتفاظ بكود دفع مصاريف المدارس.

مواعيد أقساط المدارس

ويتم دفع مصروفات المدارس الحكومية على 3 أقساط وهي كالتالي:

- الموعد الأول لسداد القسط الأول للعام الدراسي، بداية من الأول من أكتوبر 2023.

- أما الميعاد الثاني لسداد القسط الثاني في يناير 2024.

- ويكون القسط الأخير من المصروفات المدرسية فيستحق في مارس 2024.

وكانت قد أكدت في وقت سابق التربية والتعليم أن سداد جميع المصروفات من خلال كل منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة لدى الوزارة، بالإضافة إلى مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال الرقم القومي للطالب.