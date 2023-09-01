إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى كفر الشيخ

نفذ مجلسي مدينتي قلين وكفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، في المهد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بمركز قلين

تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد، بقريه ميت الديبة وعزبه الحارس وعزبه خورشيد، على مساحة قيراطين، مؤكدًا أن الحملة مستمرة بجميع المركز والقرى، للقضاء على مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق والتعاون مع مديريتي الأمن والزراعة، والأجهزة الرقابية، للحفاظ على أملاك الدولة.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمركز كفر الشيخ

كما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية، بقريتي روينة، والروضة، التابعتين لقرية محلة موسى، وجرى إزالة التعديات، وتسليم الأرض لجهة الولاية.

ووجه موافي بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، لضبط أي تعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتطبيق القانون.