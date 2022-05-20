إزالة مخالفات بناء «كازينو» أمام قصر العيني في حملة مكبرة بمصر القديمة

تصدت رئاسة حي مصر القديمة بقيادة الدكتور محمد السيد ليلة، لحالة بناء مخالف بـ«كازينو» أمام مستشفي قصر العيني بمنطقة المنيل، وتمت وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

حملة مكبرة في مصر القديمة

جاءت الإزالة خلال حملة مكبرة، قادها رئيس حي مصر القديمة، لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الصيفية للمحال التجارية، شملت الشوارع بنطاق الحي، ورفع الإشغالات، وإزالة التعديات على الطرق والمقاهي والكافيهات والمحلات التجارية، ومعوقات الحركة المرورية، وتطبيق المواعيد الصيفية.

وتم التحفظ علي المضبوطات في مخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار تنفيذ تكليفات محافظ القاهرة، وتوجيهات وزير التنمية المحلية، بتطبيق المواعيد الصيفية للمحال العامة، وإزالة الإشغالات والمخالفات.

إعلان إجراءات تراخيص المحلات

يشار إلى أن حي مصر القديمة، أوضح في وقت سابق، الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة محل صناعي أو تجاري، والتي تضمنت تقديم الأوراق التالية:

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية، معتمدة من مهندس نقابي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- صورة من البطاقة الضريبية، موضح بها العنوان والنشاط.

- خريطة مساحية للمحل.

- صورة الرخصة أو كشف مشتملات للعقار.

- صورة من التأمينات الاجتماعية.

- مستند بكاميرات مراقبة.

- صورة إيصال كهرباء أو مياه.

- صورة توكيل رسمي في حالة الوكالة، مع الاطلاع على الأصل.

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص للمحل والأصل للاطلاع.

- سجل تجاري.

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.

- شهادة صحية.

- عقد ملكية عقد إيجار موثق بالشهر العقاري.

- صورة من شهادة التجنيد.

طلب تجديد رخصة مؤقتة لعمل محل

- إيصال كهرباء حديث.

- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش.

- خطاب من التأمينات الاجتماعية.

- أصل مخالصة النظافة.

- صورة توكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

- أصل الرخصة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة صحية.

- عقد ملكية.

- عقد إيجار موثق في الشهر العقاري.