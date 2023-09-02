محمد يلحق بزوجته بعد 4 ساعات من وفاتها.. أهالي القرية: علمونا «المودة والرحمة»

حزنا على زوجته، توفي محمد شعبان البيومي، ابن قرية ميت الكرماء بالدقهلية، بعد 4 ساعات فقط من وفاة زوجته، صباح شعبان البطاوي، حيث كان يستعد لتشييع جنازتها، صباح أمس الجمعة، لكنه لحق بها لتخرج جنازتهما سويا، كما عاشا سويا طوال (عاما)، في مشهد مهيب اهتزت له قرية ميت الكرماء.

رحيل زوج حزنا على زوجته بالدقهلية

وقال محمود المنجي، أحد أهالي القرية لـ«الوطن» إن الأهالي تفاجئوا بخبر وفاة الزوجة في البداية، ليعقبه خبر وفاة الزوج بعد 4 ساعات فقط، أثناء استعداده لتشييع جنازة زوجته في الصباح.

وكشف عن تفاصيل الواقعة قائلا، إن الزوج تلقى اتصالا بأن زوجته توفيت، فتحرك على المستشفى الموجودة به زوجته، وأنهى إجراءات تصريح الدفن بالمستشفى وعاد إلى منزله: «رجع البيت قالوا له استريح شويه علشان تقدر تقف في الجنازة، دخل ينام، بالليل، ولما صحوه الفجر لقوه ميت».

مودة ورحمة

واكد محمود، أن القرية تشهد بأخلاق الراحل، وكيف كان محبا لزوجته، حتى أنه لم يستطع العيش بعدها أكثر من ساعات: «أستاذ محمد ساب المودة والرحمة والحب والعشرة الطيبة اللي المفروض تكون بين أي زوج وزوجته، وماقدرش يعيش بعدها غير 4 ساعات ومات من شدة الحزن ورحل معها».

وأضاف أن الزوجين كانا في العمرة منذ شهر وعادا، إلا أن الزوجة تعرضت لتعب مما أدى لدخولها المستشفى، حتى رحلت أمس عن عالمنا وتبعها زوجها رحمة الله عليهما: «الناس كلها كانت بتحبهم، سيرتهم طيبة، وليهم أولاد في إيطاليا وهيقيموا عزاء آخر في إيطاليا»، مؤكدا أن جميع أهالي القرية خرجوا لتشييع جنازتهما التي كانت «مهيبة».