صابر الرباعي ينعى رحيل الشاعر كريم العراقي: «تشرفت بغناء أشعاره»

حرص الفنان صابر الرباعي على نعي رحيل الشاعر الكبير كريم العراقي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، إذ نعاه بكلمات مؤثرة.

صابر الرباعي ينعى رحيل كريم العراقي

حيث شارك الفنان صابر الرباعي جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» بصورة خاصة للشاعر كريم العراقي وعلق عليها قائلا: «رحمة الله على الشاعر العراقي الكبير الأستاذ كريم العراقي واللي تشرفت كتير إني غنيت من أشعاره في مسيرتي الفنية وادعوا الله الصبر والسلوان لأسرته وجميع محبيه».

يذكر أن الشاعر كريم العراقي شارك مع عدد كبير من المطربين في كتابة عددا من الأغاني لهم منهم كاظم الساهر وصابر الرباعي وحسين الجسمي ومحمد منير وماجد المهندس وغيرهم.