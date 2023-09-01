انطلاق «ديفيليه» مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بحضور 15 فرقة غدا

أعلن اللواء شريف بشارة، انطلاق أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، بشارع محمد علي أمام ديوان عام المحافظة القديمة.

وقال «بشارة» في بيان، إن العروض تبدأ بطابور عرض للفِرق المشاركة بهذه النسخة من المهرجان «الديفيليه» في تمام السادسة مساءً، فيما يقام حفل الافتتاح في الثامنة من مساء الأحد 3 سبتمبر، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وأوضح أن حفل الافتتاح تحضره الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة.

معرض للكتاب على هامش المهرجان

وأعلن بشارة إقامة معرضًا للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، فيما تُقام العروض يوميًا من يوم الاثنين 4 سبتمبر حتى الخميس 7 سبتمبر.

عروض المهرجان

تقام العروض على مسارح «حديقة الشيخ زايد - نادي الدنفاه- نادي الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطره غرب- مركز ومدينة القصاصين»، فيما يقام حفل ختام المهرجان الخميس 8 سبتمبر على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، 8 فرق مصرية «سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية، الشباب والرياضة»، بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، وفرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم لأول مرة، مشاركة شرفية بالمهرجان.

ويشارك في المهرجان ست فِرق أجنبية «المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونسيا، الهند، وفلسطين».