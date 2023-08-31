انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الأحد

تنطلق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، الذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة «الهيئة العامة لقصور الثقافة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية»، ومحافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحي، في الثامنة مساء الأحد المقبل، ويستمر حتى 8 سبتمبر، برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

المهرجان حوار ثقافي وفني

قال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مهرجان الإسماعيلية الدولي لـ الفنون الشعبية، يعد حوارا ثقافيا وفنيا، يؤكد ثراء الفنون الشعبية للدول المشاركة، ويؤكد الدور الريادي لمصر وقوتها الناعمة.

وأوضح أن المهرجان يشهد مشاركة 16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية، إذ تشارك به 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهي العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، كما يشهد مشاركة 6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا، وفرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وللمرة الأولى بالمهرجان تقدم عروض لفرقة ذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

أوبريت فني لجميع الفرق المصرية

أضاف «البسيوني»، أن الفعاليات تنطلق في السادسة مساء السبت، بديفيله فني للفرق المشاركة، أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، ويقام حفل افتتاح المهرجان في اليوم التالي الأحد 3 سبتمبر بقصر ثقافة الإسماعيلية في الثامنة مساء، بأوبريت فني لجميع الفرق المصرية والدولية من إخراج الفنان هشام عطوة، ثم تنطلق الفعاليات في نادي الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين.

ويشهد المهرجان إقامة برنامج ثقافي بالتزامن مع الفعاليات الفنية يدور حول «استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية»، كما تنظم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية.

ومن الجدير بالذكر، أن فعاليات قصور الثقافة في المهرجان، تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.