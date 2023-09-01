ضبط 8 أطنان أغذية فاسدة وإغلاق مصنع حلويات بالشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية ومصانع الحلويات بمراكز ومدن الزقازيق والقنايات، يرافقه مراقبي الأغذية بالمديرية، ومديرى الإدارات الصحية بالزقازيق والقنايات، ومفتشي مكاتب الأغذية بإدارات الزقازيق والقنايات.

حملات على المنشآت الغذائية ومصانع الحلويات

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط مصنع حلويات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية بالقنايات، ويمثل خطرا داهما على الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، كما تم إعدام 4 أطنان و 920 كجم أغذية مختلفة وحلوى المولد، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وكذا ضبط 4 أطنان و 925 كجم أغذية وطحينة وحلوى المولد، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين.

كما تم سحب 13 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 4 محاضر جنحة صحية بالمخالفات المضبوطة.

تكثيف حملات مراقبة الأغذية حفاظا على صحة المواطنين

وأكد الدكتور هشام مسعود، على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأغذية، خلال فترة فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بالشرقية.

وقدم «مسعود» الشكر لمديري المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات، والمستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تم المرور عليها خلال الحملات السابقة ضمن خطة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، نظراً للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بها، بما ينعكس على اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

حملات على محال الحلويات بالتزامن مع المولد النبوي الشريف

جاء ذلك تزامناً مع قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 يوم صحة، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية، في يومها الـ 69 على التوالي، والتي تهدف إلى خلو المجتمع من الأمراض، وتمتع المواطنين بالصحة والرفاهية.