حملات مكبرة لحماية المستهلك ومراقبة الأغذية في أسوان

أصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للمسؤولين في مديرية الصحة بمواصلة سلسلة حملاتهم الصحية والرقابية المفاجئة على جميع منشآت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية، بهدف التحقق من صلاحيتها للاستخدام البشري.

أوضح الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في أسوان، أنه جرى تنفيذ تعليمات محافظ أسوان بنجاح، حيث نظمت إدارة مراقبة الأغذية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك سلسلة تفتيشات متوالية على مختلف أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية.

ضبط كميات من الأرز مجهول المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط 172 كيلو من الأرز مجهول المصدر، بالإضافة إلى إتلاف 280 كيلو من مختلف أنواع الأغذية، وتم تحرير 44 محضرًا و5 مذكرات إغلاق للأماكن المخالفة، جرى التحفظ على المواد المصادرة.

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف جهود التفتيش من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وشارك في الحملة كل من محمود عبدالسلام، مراقب أول للأغذية في مركز أسوان، بالإضافة إلى شريف أشرف إبراهيم ومحمود هاشم بسطاوي ومحمود يسري ثابت من مكتب مراقبة الأغذية.