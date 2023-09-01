القبض على هاربين من 400 سنة سجن في حملات لتنفيذ الأحكام

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج، هارب من تنفيذ 97 حُكمًا بإجمالى مدد حبس بلغت 136 سنة، وكفالات مالية، بالإضافة إلى ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج هارب من تنفيذ 55 حُكما «مستأنف – جزئي» بإجمالى مدد حبس بلغت 7 سنوات وكفالات مالية.

كما تم ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة هارب من تنفيذ 112 حُكمًا «مستأنف – جزئي» بإجمالي مدد حبس بلغت 42 سنة، وكفالات مالية وأحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية هارب من تنفيذ 57 حُكمًا «مستأنف – جزئي» بإجمالى مدد حبس بلغت 57 سنة، وكفالات مالية.

وتم ضبط إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية هاربة من تنفيذ عدد 143 حكمًا جزئيا بإجمالي مدد حبس بلغت 34 سنة وكفالات مالية.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة هارب من تنفيذ 125 حُكما «مستأنف – جزئي – غرامة جزئية – غرامة مستأنفة» بإجمالي مدد حبس بلغت 94 سنة، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.