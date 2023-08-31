القبض على 20 تاجر مخدرات بينهم 3 سيدات في حملات بـ12 محافظة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا.

مديرية أمن مطروح

ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، وسيارة دون لوحات.

مديرية أمن السويس

ضبط شخصين وإحدى السيدات، لهم معلومات جنائية بدائرة قسمي شرطة الأربعين، وفيصل، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيروين، و570 قرصًا مخدرًا.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط 3 أشخاص وسيدة، لهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية لمخدر الآيس «شابو»، وكمية من مخدر الحشيش، ومخدر الهيروين، وسلاح أبيض.

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وميزان حساس.

مديرية أمن البحيرة

ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، ودراجة نارية دون لوحات.

مديرية أمن أسيوط

ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزتهما 650 قرصا مخدرا، وكمية من مخدر الحشيش، و3 أسلحة بيضاء.

مديرية أمن سوهاج

ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة سوهاج، وبحوزته كمية من مخدر الأفيون وزنت كيلوجراما، وسلاحا أبيض.

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.200 كيلوجرام، وسلاح أبيض.

مديرية أمن القليوبية

ضبط 3 أشخاص وإحدى السيدات، لها معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الخانكة، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس «شابو»، وكمية من مخدر الحشيش، ومخدر الهيروين، و200 قرص مخدر، وفرد خرطوش، وطبنجة معدلة، وطبنجة صوت، وسلاح أبيض، وميزان حساس.

منطقة السحر والجمال

ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، وبحوزته كمية لمخدري الهيروين والحشيش، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.