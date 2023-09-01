«صحة الدقهلية»: التفتيش على 424 منشأة غذائية في حملات مكبرة

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بشن حملات تفتيشية على 424 منشأة غذائية في مختلف الأماكن بالمحافظة، وتبين أن 92 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

حملات على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأشار «مكين»، في بيان، أن الحملات الغذائية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

تحرير 239 محضر مخالفات غذائية

وأضاف أن الحملات تمكنت من تحرير 239 محضرا وسحب 75 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى إعدام 1797 كيلو أغذية متنوعة و1253 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين.