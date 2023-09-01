الحضرة للإنشاد الديني.. فرقة صوفية هدفها الحفاظ على التراث الشعبي

عرضت قناة «الحياة» تقريرا عن فرقة الحضرة للإنشاد الديني، أن فرقة الحضرة فرقة إنشاد صوفي، تهدف للحفاظ على التراث، أسسها المنشد نور ناجح.

فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي تأسست 2015، على يد مؤسسها نور ناجح، واستطاعت أن تثبت نفسها بقوة على الساحة فى فترة قصيرة، وذلك بفضل أعمالها التي تهدف إلى الحفاظ على التراث الديني الشعبي.

فرقة الحضرة

تضم فرقة الحضرة مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق والصوفية، الذين استطاعوا تنظيم حالة روحانية مليئة بالذكر والإنشاد والابتهالات في حب الله ومدح رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ما جعلهم ينجحون فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.

وتنقل فرقة الحضرة تراث الحضارات الصوفية المصرية من المساجد والساحات إلى المسارح، في صورة عرض فني في غاية الجمال، لا يخفى جانب جودة الصنعة الفنية المصرية.

كما يعتبر اكتشاف الأصوات وتقديمها، جزء مهم من سياسة فرقة الحضرة في الوقت الذى تمتلء فيه مصر بعدد كبير من الأصوات الرائعة.