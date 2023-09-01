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مؤسس «فرقة الحضرة»: الإنشاد له رسالة ويجمع بين الفن والإبداع

كتب:

مريم جاد
04:49 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
فرقة الحضرة

فرقة الحضرة

قال المنشد نور ناجح، مؤسس فرقة الحضرة للإنشاد الديني، إن الفرقة تتمتع بعدد مختلف ومتميز من الأصوات، وكل منشد له لون معين في الغناء وإيقاع مختلف عن الآخر.

وأضاف المنشد الديني، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «الحياة» مع برنامج «مدد» الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، أن فن الإنشاد يعتبر رسالة هامة ويجمع بين الفن والإبداع، ويعتبر تميزا عن الآخرين، لافتًا إلى أنه في فترة ما كان يقوم بالتلحين لبعض المغنين لكنه اتجه للإنشاد لرؤية جانب خاص به.

استغلال الموهبة

وتابع: «في فترة عدت من حياتي قبل الإنشاد كنت مش عارف أنا عايز أعمل إيه وكان في حاجات كتير ضايعة مني لغاية ما اهتديت وعرفت اتجاه الإنشاد وإنى أستغل موهبتي بطريقة صحيحة».

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بقلم مريم جاد