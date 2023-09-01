نجوم الفن ينعون الشاعر كريم العراقي: مبدع ومخلص

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي الشاعر كريم العراقي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، لتتحول صفحات نجوم الفن إلى دفتر عزاء، حزنا على فراق الشاعر الكبير

وجاءت تعليقات نجوم الفن كالتالي:

لطيفة تنعى الشاعر كريم العراقي

نعته لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «أعزى نفسي، وأعزي عائلتك حبايبى الغاليين عشرة العمر، وكل محبينك يا كريم وطيب ووفي ومخلص وصادق ومبدع، من مثلك لا يموت، كم وجعنى فراقك، لكن الدوام لله وحده ألف رحمة ونور على روحك يا رفيق الروح».

ونعته الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «كل التعازي للشاعر العراقي العظيم، الذي كنت من أكبر معجبينه، صاحب أغلب اغاني كاظم الساهر الرومانسية.. كل التعازي لأسرة الشاعر الكبير».

كما نعاه المطرب حاتم العراقي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأخ والصديق الشاعر الكبير كريم العراقي في ذمة الله.. الرحمة والمغفره لروحك الطيبة النقية الطاهرة.. وداعا أبا ضفاف».

ونعته الفنانة شكران مرتجي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «هذا أنا.. الله يرحم الشاعر الكبير كريم العراقي، تعازيي الحارة لكل محبيه ولعائلته وللعراق».