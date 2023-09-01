سعر الذهب اليوم في منتصف التعاملات.. عيار 21 يسجل 2220 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-9-2023 في محلات الصاغة بمنتصف التعاملات استقرارا، ومن ضمنها عيار 21 الأكثر شراءً داخل السوق المصرية، إذ سجل 2220 جنيها للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في منتصف التعاملات 2537 جنيها للشراء، وهو العيار الأكثر نقاءً بين مختلف الأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة بمنتتصف التعاملات 2220 جنيها للشراء، وهو العيار الذي يُعد الأكثر شيوعاً داخل السوق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين استقر سعر جرام الذهب عيار 18 بمنتصف التعاملات عند 1903 جنيهاً للشراء، واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم عند 1480 جنيهاً، كما شهد سعر الذهب عيار 22 بمنتصف التعاملات استقراراً عند 2326 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما استقر سعر الجنيه الذهب في منتصف التعاملات اليومية عند 17760 جنيهاً للشراء، والذي يزن 8 جرامات من عيار 21.