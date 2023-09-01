أسعار السبائك الذهب اليوم الجمعة.. تبدأ بـ1 جرام

يتساءل الراغبون في شراء الذهب عن سعر السبيكة 5 جرامات اليوم الجمعة، والتي يفضل الكثير الاستثمار فيها كونها تتوسط أحجام السبائك، فضلًا عن إمكانية بعض الشرائح اقتنائها فسعرها مناسب بالنسبة لهم.

ووفق محلات الصاغة نوضح في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب 5 جرامات اليوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة.

سعر سبيكة الذهب اليوم

- سبيكة ذهب 1 جرام 2,945.92 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 7,030.03 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 13,926.15 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 27,530.93 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 54,686.93 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب أوقية 81,346.80 جنيه.

- سبيكة الذهب نصف أونصة 42,607.03 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 84,797.57 جنيه.

سبيكة الذهب 50 جراما اليوم

- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 135,779.98 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 271,024.34 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 2,696,852.87 جنيه.

- سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 1,350,836.73 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

وبشأن أسعار الذهب الأن فسجل عيار 24 اليوم نحو 2531 جنيهاً للشراء، وعيار 21 اليوم 2215 جنيهاً للشراء، عيار 18 اليوم 1899 جنيهاً للشراء، عيار 22 اليوم 2320 جنيهاً للشراء، عيار 14 اليوم 1477 جنيهاً للشراء، وأخيرا سعر الجنيه الذهب اليوم 17720 جنيهاً للشراء.