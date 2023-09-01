«شركات السياحة»: لا زيادة في أسعار برامج العمرة رغم ارتفاع سعر تذكرة الطيران

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مع إعلان شركات الطيران أسعار تذاكر الطيران الخاصة بالعمرة لهذا العام، التي شهدت زيادة تتراوح بين 10 إلى 15% بالمقارنة بالعام الماضي، فإن شركات السياحة ستلجأ لبعض الطرق لعدم رفع أسعار برامج عمرة المولد النبوي، التي جرى إعلانها مؤخرا، وتتراوح بين 25 إلى 30 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية، التى يبلغ مدتها نحو أسبوعين.

اختيار فنادق لسكن المعتمرين بعيدة عن الحرم بنحو 3 كيلومترات

أضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة ستلجأ لزيادة المسافة بين سكن المعتمرين والحرم المكي بمكة المكرمة، خاصة أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة الجاري حددت أقصى مسافة بين الحرم وسكن المعتمرين المصريين بـ3 كيلومترات، موضحا أنه كلما زادت المسافة بين الحرم والفندق، كلما قل سعر الغرفة الفندقية.

تقليل مدة برنامج العمرة

أشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن بعض شركات السياحة قد تلجأ للتعاقد مع شركات طيران خاصة، تكون أسعارها أقل، وقد تلجأ لتقليل مدة برنامج العمرة الاقتصادية بنحو يومين أو ثلاثة، حتى لا ترفع أسعار برامج العمرة.