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مؤسس الحضرة للإنشاد الديني: الفرقة أول من أدخلت وصلة الذكر في المديح

كتب:

منتصر سليمان
05:50 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
فرقة الحضرة

فرقة الحضرة

قال نور ناجح مؤسس فرقة الحضرة للإنشاد الديني، إن فرقة الحضرة مختلفة على كل الفرق الموجودة على الساحة، إذ أنها تقدم مديحا ممزوجات بالذكر، كما أن فكرة وجود وصلة للذكر فى المديح، فكرة جديدة من نوعها، ظهرت لأول مرة في فرقة الحضرة للإنشاد الديني.

أول من أدخل الذكر فى المديح 

وأضاف «ناجح»، خلال لقائه ببرنامج «مدد» مع الإعلامي عبد الفتاح مصطفى على قناة الحياة، قائلًا: «فرقة الحضرة أول فرقة فى العالم الإسلامى أدخلت الذكر فى المديح، ونردد خلال المديح جمل منها لا إله إلا الله.. الله».

تأسست عام 2015

يذكر أن فرقة الحضرة للإنشاد الديني تأسست عام 2015 على يد مؤسسها نور ناجح، واستطاعت أن تثبت نفسها بقوة على الساحة فى فترة قصيرة، بفضل أعمالها التي تهدف إلى الحفاظ على التراث الديني الشعبي.

كما أن الفرقة تضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية الذين استطاعوا تنظيم حالة روحانية مليئة بالذكر والإنشاد والابتهالات في حب الله ومدح رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ما جعلهم ينجحون في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة. 

وتنقل فرقة الحضرة تراث الحضارات الصوفية المصرية من المساجد والساحات الى المسارح فى صورة عرض فنى فى غاية الجمال لا يخفى جانب جودة الصنعة الفنية المصرية، ويعتبر إكتشاف الأصوات وتقديمها جزء مهم من سياسة فرقة الحضرة فى الوقت الذى تمتلىء فيه مصر عدد كبير من الأصوات الرائعة. 

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