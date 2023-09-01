محافظ الإسكندرية: الانتهاء من أعمال رصف 11 شارعا بالعجمي

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله، والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بما يليق بها أمام أهلها وزاورها.

إعادة الشيء لأصله في الإسكندرية

أضاف محافظ الإسكندرية أنه جرى الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في 11 شارعاً بنطاق حي العجمي، عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، كما وجّه «الشريف»، مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي تحتاج إلى ترفيق.

ترفيق شوارع العجمي

أشارت المهندسة أمل محمود إلى أنه جرى الانتهاء من إعادة الشيء لأصله بالشوارع التالية:

- طريق إسكندرية - مطروح بالدخيلة أمام مسجد سناني.

- أمام موقف العامرية.

- شارع الطاحن بالدخيلة.

- شارع الطيار.

- شارع الحديد والصلب.

- شارع مستشفى العوضي.

- طريق إسكندرية - مطروح أمام مكتب التأمينات.

- الحارة الثانية بشارع الحديد والصلب، نادي الجمارك.

- قرية شهرزاد، شارع عبد الحميد رضوان.

- شارع متفرع من شارع عبدالحميد رضوان، وشارع حسني مبارك.